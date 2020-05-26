Kaçak avcılıkla mücadele sürüyor

Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, 15 Nisan-15 Temmuz'da üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanmasını önlemek amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

26.05.2020 22:44 | Son Güncelleme: 26.05.2020 22:49
Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, 15 Nisan-15 Temmuz'da üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanmasını önlemek amacıyla denetimlerini sürdürüyor.
Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekipleri kaçak avcılıkla mücadele ediyor.
Bayram tatili süresince kentteki Erçek Gölü, Engil Çayı, Çitören Çayı, Bendimahi Çayı, Deliçay, Zilan Çayı, Karasu Çayı, Akköprü Deresi ve Kurubaş tatlı su kaynağında yapılan denetimlerde 4 serpme ağ, 20 'tırı vırı' denilen plastik ağ, 50 kilogram ölü balık ele geçirildi.
Ağa takılan yaklaşık 150 kilogram inci kefali de suya salındı. Kaçak avcılıkla mücadele sürüyor

Kaynak: AA

Etiketler: Van Gölü, Van, Güncel, Haber

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