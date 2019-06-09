Kaçak avcıya 1800 TL ceza

KAHRAMANMARAŞ'ın Nurhak
ilçesinde, jandarma tarafından kaçak avladığı 3 keklikle yakalanan E.A.'ya (45), 1800 TL ceza kesildi. Kullar
Mahallesi'nde uygulama yapan Nurhak İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, E.A. yönetimindeki 63 YC 351 plakalı minibüsü durdurdu. Minibüste arama yapan ekipler, kaçak olarak avlanan 3 keklik ele geçirdi. Keklikler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş
Şube Müdürlüğü'ne teslim edilirken, E.A.'ya 1800 TL ceza kesildi.
- Kahramanmaraş
Kaynak: DHA
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