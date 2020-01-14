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Kaçak avlanan 3 kişiye idari yaptırım

Kırıkkale'de 3 kişiye kaçak avlanmaktan idari yaptırım kararı verilirken 2 adet yivsiz av tüfeğe de el konuldu.

14.01.2020 09:47 | Son Güncelleme: 14.01.2020 09:52Kaçak avlanan 3 kişiye idari yaptırım
'de 3 kişiye kaçak avlanmaktan idari yaptırım kararı verilirken 2 adet yivsiz av tüfeğe de el konuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Şube Müdürlüğü Av Koruma ve Kontrol ekiplerinin yaptığı kontroller sırasında kaçak av yaptığı tespit edilen 3 kişiye idari yaptırım cezası uygulandı. Av sırasında kullanılan 2 adet yivsiz av tüfeğinin takozsuzluktan dolayı mülkiyetinin kamuya geçirilmek üzere muhafaza altına alındığı belirtildi. Av koruma ve kontrol çalışmalarına ara verilmeden devam edileceği keydedildi. - KIRIKKALE

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kırıkkale, Güncel

Kaynak: İHA

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