Kaçak avlanan balıklar tekrar suya bırakıldı

VAN'ın Tuşba ilçesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekiplerince avlayanlara karşı yapılan denetimlerde Van Gölü kıyısında sazlıklar arasına gizlenen 200 metrelik uzatma ağı ile onun üzerinde 50 kilo canlı balık ele geçirildi.

13.05.2020 03:00 | Son Güncelleme: 13.05.2020 03:02
VAN'ın Tuşba ilçesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekiplerince avlayanlara karşı yapılan denetimlerde Van Gölü kıyısında sazlıklar arasına gizlenen 200 metrelik uzatma ağı ile onun üzerinde 50 kilo canlı balık ele geçirildi. Ekipler, balıkları tekrar suya bıraktı.
Van Gölü'ndeki tek balık türü olan inci kefali, üreme dönemi olan 15 Nisan- 15 Temmuz'da tatlı sulara göç ediyor. Bu günler arasında avlanması yasak olan inci kefali için jandarma ve Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor. Tarım Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su ürünleri Şubesi ile İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Gedikbulak Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Tuşba ilçesine bağlı Yaylıkaya Mahallesi eski İskele Yıkık Kale mevkiinde, Van Gölü kıyısında kaçak balık avlandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, kaçak balık avlayanların, sazlıkların arasına attıkları 200 metre uzatma ağı ile bu ağın üzerinde 50 kilo canlı balık ele geçirdi. Balıklar ekipler tarafından tekrar suya bırakılırken, yetkililer inci kefalinin göç döneminde avlanmasının önüne geçmek için kontrollerin aralıksız devam edeceğini belirtti. Öte yandan ağın kim ya da kimler tarafından bırakıldığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Kaçak avlanan balıklar tekrar suya bırakıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Van Gölü, Jandarma, Güncel, Haber

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