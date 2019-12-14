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Kaçak avlanan midyeler yeniden denize bırakıldı

İZMİT Kuş Cenneti'nde kaçak midye avcılarının denizden topladığı 2 çuval dolusu midye, yeniden denize bırakıldı.

14.12.2019 11:05 | Son Güncelleme: 14.12.2019 11:06Kaçak avlanan midyeler yeniden denize bırakıldı

İZMİT Kuş Cenneti'nde kaçak midye avcılarının denizden topladığı 2 çuval dolusu midye, yeniden denize bırakıldı.

Kuş Cenneti sulak alanı, birçok farklı türde kuşa ev sahipliği yaparken, gözetim altında tutulan bölgede kaçak midye avcılarına göz açtırılmıyor. Bölgede midye avlayan kişilerin görülmesi üzerine amfibik araçla bölgeye gidildi. Kaçak midye avcıları, amfibik araçla gelen zabıta ekiplerini görünce kaçtı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, midye avcılarının denizden topladığı 2 çuval dolusu midyeyi alarak yeniden denize bıraktı. Midye avcılığında kullanılan 20 adet küreğe ve filelere el konuldu.



Zabıta, İzmit, Güncel

Kaynak: DHA

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