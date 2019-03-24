Kaçak Avlanmaya Karşı Denetimler Sürüyor

Konya
'da, ticari su ürünleri avcılığının yıl boyu yasak olduğu Altınapa Baraj Gölü'nde kaçak avlanmaya karşı yürütülen denetimler sürüyor.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Altınapa Barajında devam eden su ürünleri av yasağı kapsamında denetim ve kontrollerini sürdürüyor.
Denetimlerde kıyı ve baraj gölü yüzeyine serildiği belirlenen 900 metre uzunluğunda balıkçı ağı ele geçirildi. Ekipler, topladıkları ağlara el koyarken, takılı vaziyette bulunan canlı olduğu tesbit edilen balıkları ise tekrar baraj sularına bıraktı.
Kaçak avlanmaya yönelik denetim ve kontrollerin bundan sonra da devam ettirileceği belirtildi.
Konya, Güncel
Kaynak: AA