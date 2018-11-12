Kaçak Bahis Operasyonu

Batman Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı bahis oynatan bir iş yerine operasyon düzenlendi.
Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "11 Kasım 2018 tarihinde ilimizde bulunan bir iş yerine yapılan kontroller sonucunda 2 adet laptop, 1 adet yazıcı, 2 adet bahis kuponu muhafaza altına alınmıştır. Ayrıca 2 şahsa 20 bin TL idari para cezası uygulanmış ve iş yerinin 3 ay süre ile kapatılması için işlem başlatılmıştır" denildi. - BATMAN
Batman,Emniyet Müdürlüğü
12 Kasım 2018 Pazartesi 16:51