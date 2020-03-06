Kaçak Bina Yıkıldı

Osmangazi Belediyesi, kaçak yapılarla mücadeleye hız kesmeden devam ediyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Yunuseli Mahallesi'nde kaçak olarak inşa edildiği tespit edildikten sonra yasal işlemleri tamamlanan bir binayı yıktı. Çevik kuvvet ekiplerinin geniş güvenlik tedbiri aldığı yıkımda, bina iş makinesi ile yıkıldı. Yıkım sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Belediye yetkilileri, vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda uyarırken, kaçağa asla izin vermeyeceklerini belirtti.