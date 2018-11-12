Kaçak Cep Telefonu Operasyonu

Antalya
'da bir cep telefonu bayisine düzenlenen operasyonda, 31 kaçak cep telefonu ve IMEI kopyalama cihazı ele geçirildi.
Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği görevlileri, kaçak cep telefonu satan şahıs ve organizasyonlara yönelik çalışmalar kapsamında, Muratpaşa
ilçesinde faaliyet gösteren bir cep telefonu bayisine operasyon gerçekleştirdi.
İş yerinde yapılan aramada, vitrinde satışa sunulan 31 kaçak cep telefonu, teknik servis kısmındaki çöp kovasının içine gizlenmiş 7 cep telefonu IMEI numarası kopyalama cihazı, kopyalama işleminde kullanılan harici disk ve dizüstü bilgisayar ele geçirildi.
Gözaltına alınan iş yeri sahibi M.E.G. ile çalışan T.T hakkında 5607 sayılı Kanuna Muhalefet Suçundan adli işlem yapıldığı kaydedildi.
Antalya
12 Kasım 2018 Pazartesi 20:18