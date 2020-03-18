Kaçak dezenfektan satan eczaneye operasyon
Antalya'da kaçak el dezenfektanı satan eczaneye yapılan operasyonda, 5 bin 815 kilogram dezenfektan ele geçirildi.
18.03.2020 15:15 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:15
Antalya 'da kaçak el dezenfektanı satan eczaneye yapılan operasyonda, 5 bin 815 kilogram dezenfektan ele geçirildi.
Kepez ilçesinde bir eczanede kaçak el dezenfektanı satışının yapıldığı ihbarı üzerine hareket geçen polis ekipleri, iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda 5 bin 815 kilogram dezenfektan bulundu. Yapılan incelemede, dezenfektanların Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan "halk sağlığı alanında kullanılan izinli dezenfektanlar" listesinde olmadığı tespit edildi. Malzemeler İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerine teslim edilirken, depoda bulunan yasal ilaç ve medikal malzemelerin de eczane dışında bulunmasından dolayı idari işlem yapıldı. İş yeri sahibi R.K. hakkında 'kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma (TCK-187)' suçundan adli işlem başlatıldı. - ANTALYA
Kepez ilçesinde bir eczanede kaçak el dezenfektanı satışının yapıldığı ihbarı üzerine hareket geçen polis ekipleri, iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda 5 bin 815 kilogram dezenfektan bulundu. Yapılan incelemede, dezenfektanların Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan "halk sağlığı alanında kullanılan izinli dezenfektanlar" listesinde olmadığı tespit edildi. Malzemeler İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerine teslim edilirken, depoda bulunan yasal ilaç ve medikal malzemelerin de eczane dışında bulunmasından dolayı idari işlem yapıldı. İş yeri sahibi R.K. hakkında 'kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma (TCK-187)' suçundan adli işlem başlatıldı. - ANTALYA
Kaynak: İHA
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