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Kaçak dezenfektan üretimine baskın

Kaçak dezenfektan üretimine baskın Yapılan baskında 744 litre dezenfektan ve 1.5 ton sıvı madde yakalandı Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince korona virüs sonrası kullanımı artan dezenfektanı kaçak yollarla üreten bir firmaya...

03.04.2020 16:36 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:39
Kaçak dezenfektan üretimine baskın
Yapılan baskında 744 litre dezenfektan ve 1.5 ton sıvı madde yakalandı
DÜZCE - Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince korona virüs sonrası kullanımı artan dezenfektanı kaçak yollarla üreten bir firmaya baskın düzenlendi. Baskında 744 litre dezenfektan ile bir buçuk ton sıvı madde ele geçirildi.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, dünya genelinde etkili olan korona virüs sebebiyle yayılan hastalıktan korunmak için tıbbi maske ve dezenfektan kullanımının artması, bu sebeple de bu ürünlerin merdiven altı tabir edilen atölyelerde yetkisiz kişi ve firmalar tarafından izinsiz olarak üretilip piyasada satılabileceği değerlendirilen noktalara operasyon düzenlendi. İl genelinde faaliyet gösteren bir kimya firmasında izinsiz olarak dezenfektan üretimini polis bastı. Yapılan baskında 24 litre 100 ML'lik dezenfektan, 720 litre 1000 ML'lik dezenfektan, 1.5 ton dezenfektan yapımında kullanılan sıvı madde ile 750 adet boş şişe, 46 rulo dezenfektan etiketi yakaladı. Düzenlenen baskında 1 şüpheli şahıs yakalanarak hakkında Kamu Sağlığına Karşı işlenen suçlar kanunundan adli işlem yapıldı.
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Kaçak dezenfektan üretimine baskın

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Düzce, 3. Sayfa

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Kaçak dezenfektan üretimine baskın
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