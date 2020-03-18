Kaçak dökümle çevre katliamına belediye engel oldu

Hafriyat ve inşaat atığı taşıyan bine yakın kamyonu uydu araç takip sistemine uyumlu GPS cihazı ile takip altına alan Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılında atıkları kaçak olarak doğal ortama bırakan kişi ve firmalara toplam 5 milyon 259 bin 502 TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Dunya.com