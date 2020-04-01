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Kaçak eczane kapatıldı

Hatay'ın Belen ilçesinde, ilaç sattığı tespit edilen kaçak eczacı gözaltına alındı.

01.04.2020 11:55 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:58
Kaçak eczane kapatıldı
Hatay 'ın Belen ilçesinde, ilaç sattığı tespit edilen kaçak eczacı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda Suriye uyruklu Z.E. isimli şahsın kaçak ecza dükkanı açtığı, ilaç ve kolonya sattığı belirlendi.

İskenderun Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama kararına istinaden iş yerinde çok sayıda çeşitli ilaç bulundu.

Kaçak iş yeri kapatılırken ilaçlara el konuldu, şüpheli Z.E. gözaltına alındı. - HATAY

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Belen, Hatay, 3. Sayfa
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