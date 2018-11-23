Kaçak Elektriği Önleyen Panolara Saldırıda 3 Tutuklama Daha

23 Kasım 2018 Cuma 12:02



23 Kasım 2018 Cuma 12:02

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kaçak kullanımını önleyen 37 panoyu tahrip eden 3 kişi daha tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklu sayısı 4'e yükseldi.Dicle Elektrik, sorumluluk bölgesindeki tüketicilere verdiği elektriğin kalitesini artırmak ve kesintisiz enerji vermek üzere 3K (Kayıpsız, Kesintisi, Kaliteli) Enerji Projesi başlattı. Kaçak elektriği de önlemeyi hedefleyen bu proje kapsamında kapsamında Diyarbakır'ın Bismil ilçesine 27 buçuk milyon liralık yatırım gerçekleştirdi. İlçede 41,2 MVA olan kurulu elektrik gücünü yüzde 37 artırarak 56,4 MVA'ya çıkaracak olan yatırım ile enerji nakil hatları yer altına alındı, yeni trafolar kuruldu ve ilçedeki cadde ve sokak aydınlatma şebekesi yenilendi. Dicle Elektrik ayrıca ilçe merkezinde kaçak elektrik kullanımını önleyebilmek için alçak gerilim otomasyon panoları kurdu. Ancak Akpınar ve Fırat Mahallelerinde yapılan saldırılar sonucunda panolardan 37 tanesi yakılarak veya kırılarak kullanılamaz hale geldi. Yaşanan saldırılar, kesintisiz enerji alma beklentisinde olan ilçe halkını ciddi biçimde rahatsız ederken ilçe Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel'in talimatı ile harekete geçen polis, kısa sürede saldırı olayına karıştıkları belirlenen 7 kişiyi gözaltına aldı. 1 kişi tutuklanırken, 6'sı serbest bırakıldı. Başsavcılığın ısrarlı takibi ve polisin yaptığı sıkı çalışma sonrasında dün 3 kişi daha gözaltına alındı. Mevcut deliller neticesinde ifadeleri alınan 3 sanık daha sonra sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sanıkların, ifadelerinde suçlarını itiraf ettikleri öğrenildi. Böylece Bismil'de kaçak elektrik kullanımını önleyen panoları tahrip ettikleri için tutuklanarak cezaevine gönderilenlerin sayısı 4'e yükseldi.İlçe halkı adına teşekkürKırılan panoları kısa sürede yenileyen Dicle Elektrik yetkilileri, vatandaşların daha kaliteli ve kesintisiz elektrik alabilmesi için yaptıkları yatırımlara bazı kesimlerin küçük menfaatleri için saldırması ve tahrip etmesinin doğru olmadığına dikkat çekti. Yetkililer, "Kaçak kullanım önlenmedikçe vatandaşlarımıza kesintisiz ve kaliteli enerji arzı mümkün olmayacaktır. Bu sebeple kaçağı önleyerek tüketicilerimize eskisinden çok daha kaliteli enerji vermek konusunda son derece kararlıyız. Bunun için geliştirdiğimiz 3K projesini sadece Bismil değil tüm bölgede uygulamaya koyuyoruz. Burada Kaymakamlık, Adliye ve Emniyet birimlerinin enerji yatırımlarına saldıranlara karşı gösterdikleri kararlı davranış, kesintisiz enerji alma beklentisinde olan ilçe halkı gibi şirketimizi de sevindirmiştir. İlçe halkı adına kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi. - DİYARBAKIR