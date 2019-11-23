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Kaçak elektrik denetimi ekibine saldırı: 6 yaralı

ŞANLIURFA'da, konutlarda kaçak denetimi yapan elektrik dağıtım şirketi ekiplerine bir grup, taş ve sopalarla saldırdı.

23.11.2019 15:48 | Son Güncelleme: 23.11.2019 15:48Kaçak elektrik denetimi ekibine saldırı: 6 yaralı

ŞANLIURFA'da, konutlarda kaçak denetimi yapan elektrik dağıtım şirketi ekiplerine bir grup, taş ve sopalarla saldırdı. Yaralanan 6 personel hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde Onikiler Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgeye elektrik dağıtımı yapan şirket, enerji iletim hatlarını yer altına alıp, kaçak kaybı önlemek için konutlarda kullanılan sayaçlara direk üstü pano uygulaması başlattı. Mahallede çalışma yapan ekipler, denetimleri sırasında bir grup mahallelinin, taş ve sopalı saldırısına uğradı. Saldırıda 6 işçi çeşitli yerlerine isabet eden taş ve sopalarla yaralandı.

Yaralı işçiler ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavisi yapılan bazı işçilere iş göremez raporu verildi.

Yaralanan işçiler kendilerine saldıranlardan şikayetçi oldu. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekipi sevk edildi.



Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: DHA

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