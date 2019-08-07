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Kaçak elektrik denetiminde ekiplere taşlı saldırı

ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde, Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) ekipleri, kaçak elektrik kontrolü için gittikleri köyde bir grubun taşlı saldırısına uğradı.

07.08.2019 15:02 Kaçak elektrik denetiminde ekiplere taşlı saldırı
ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde, Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) ekipleri, kaçak elektrik kontrolü için gittikleri köyde bir grubun taşlı saldırısına uğradı.
Dicle Elektrik'in bölge genelinde devam eden kaçak elektrikle mücadele çalışmaları kapsamında, Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Kayalı köyünde jandarma eşliğinde denetim yapıldı. Denetime engel olan bir grup, görevlilere taşlı saldırıda bulundu. Jandarma ekiplerinin müdahalesiyle grup, bölgeden uzaklaşırken, Dicle Elektrik görevlileri denetim yapmadan köyden ayrıldı. Taşlı saldırıda görevlilerin araçları da hasar gördü.




Şırnak, Dicle, İdil, Güncel

Kaynak: DHA

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