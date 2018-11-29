Kaçak Elektrik Kullanımı İçin Panolar Tahrip Ediliyor"

29 Kasım 2018 Perşembe 16:52



29 Kasım 2018 Perşembe 16:52

Viranşehir ilçesinde kesintisiz ve kaliteli enerji teminine yönelik olarak kurulan elektrik panolarına, kaçak elektrik kullanımını da önlediği için bilinçili olarak zarar verildiği belirtilerek, bu şekilde yaklaşık bir ayda 50 alçak gerilim otomasyon panosunun tahrip edildiği bildirildi.Dicle Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamada, tüketicilere daha kaliteli ve kesintisiz enerji sunabilmek için bölge genelinde olduğu gibi Viranşehir'de yatırımlar yapıldığı belirtildi.Viranşehir'de bu doğrultuda 30 milyon liralık yatırım başlatıldığı, havai hatların yeraltına alındığı, ihtiyaç duyulan yerlere yeni trafolar ve dağıtım panolarının kurulduğu ve aydınlatma şebekesinin güçlendirildiği aktarılan açıklamada, yatırımlarda sona yaklaşıldığı ifade edildi.Açıklamada, bununla birlikte yapılan bu çalışmaların ardından kaçak elektrik kullanım imkanının ortadan kalkacağını fark eden bazı kesimlerin, kaçağı önleyen panolara saldırdıkları belirtilerek, şunlar kaydedildi:"İlçede yatırım kapsamında kurulan 750 panodan 260'ı değişik zamanlarda gerçekleştirilen saldırılarla tahrip edilerek kullanılamaz hale getirildi. Bu arada, Teke, Selahattin Eyyübi, Kale, Şarkpınar ve Kışla mahallelerindeki 50 pano, yaklaşık bir ay içerisinde tahrip edildi."İlçede ısınmada kaçak elektrik kullanımı nedeniyle son dönemde elektrik tüketimin 3 katına ulaştığına işaret edilen açıklamada, sorunun çözümü için sivil toplum kuruluşları ve diğer kurum, kuruluşlara iş birliği ve dayanışma çağrısı yapıldı.