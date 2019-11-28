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Kaçak elektrik soba satıcılarını da vurdu

Havaların soğuması ile birlikte soba satışlarında hareketlilik beklenirken, kaçak elektrik kullanımı ve doğal gazın vatandaşların hayatında yer alması soba satışlarını düşürdü.

28.11.2019 10:29 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:35Kaçak elektrik soba satıcılarını da vurdu
Havaların soğuması ile birlikte soba satışlarında hareketlilik beklenirken, kaçak elektrik kullanımı ve doğal gazın vatandaşların hayatında yer alması soba satışlarını düşürdü.

Geçtiğimiz yıllarda havaların soğumasından önce sipariş alan ve soğukların başlaması ile birlikte siparişlere yetişemez duruma gelen soba üreticileri, özellikle kırsal mahallelerde kullanılan kaçak elektrik ve doğal gazın hemen tüm evlere girmesi sonrası iş yapamaz duruma geldi. Önceki yıllarda binlerce adet soba üretilip satılırken, son yıllarda bu rakam 200'e kadar düştü. Elektrik enerjisi ile çalışan sobaların içerideki havayı kuruttuğunu kaydeden üreticiler, vatandaşlara odun sobası kullanmalarını önerdi.

"İşlerin kötüye gitmesinin tek nedeni kaçak elektrik"

Kaçak elektrikten dolayı işlerinin aksadığını belirten soba üreticisi Mehmet Şirin Uslu, satışları daha çok kırsal kesimdeki vatandaşlara yaptıklarını söyledi. Uslu, "İşlerimizin kırılmasının tek sebebi kaçak elektrik kullanımıdır. Her yıl önceki yılı aratıyor. Kaçak elektrik kullandıkları için sobaya ihtiyaç duymuyorlar. Soba daha iyidir ve daha iyi ısıtıyor. Elektrik enerjisi ile çalışan soba içerideki havayı kurutuyor ve hastalıklara neden oluyor. Ama odun sobaları daha iyidir insan sağlığına her hangi bir zararı yoktur. Biz daha önce yılda bin adet satıyorduk, son yıllarda bu sayı 200-300 gibi rakamlara düştü. Geçtiğimiz yıl satışlarımız bu yıla oranla daha iyiydi fakat bu yıl daha çok düştü. Biz sobaları sac ile yapıyoruz. Sac fiyatları arttı ama biz sobaların fiyatlarını geçtiğimiz ne kadar ise bu yılda aynı fiyata satıyoruz. Kar etmiyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Güncel

Kaynak: İHA

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