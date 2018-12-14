Kaçak Elektronik Sigara Kimyasalları Operasyonu

14 Aralık 2018 Cuma 11:16



14 Aralık 2018 Cuma 11:16

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda, yüklü miktarda elektronik sigara kimyasalı ve boş telefon kutusu ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, Edirne'den İstanbul'a uyuşturucu ve kaçak ürün götürüleceği ihbarını alan Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu durdurulan 34 BGL 341 plakalı araçta yapılan aramada, kaçak sigara kimyasalları (likit) ile çok sayıda boş telefon kutusu ele geçirildi.Otomobil sürücüsü gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.