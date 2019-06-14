14.06.2019 14:55
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Kaçak göç ile mücadele kapsamında 70 kişi daha yakalandı

Kaçak göç ile mücadele kapsamında 70 kişi daha yakalandı

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün kaçak göç ile mücadele için başlattığı operasyonlar kapsamında 70 kişi daha yakalandı.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün kaçak göç ile mücadele için başlattığı operasyonlar kapsamında 70 kişi daha yakalandı. Bu yılın ilk 5 ayında yakalanan kaçak göçmenlerin sayısı 2 bin 315'i buldu.

İstanbul emniyetinin kaçak göç ile mücadelesi devam ediyor. Bu kapsamda Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğünün başlatığı operasyonlarda 70 kişi daha yakalandı. Bu yılın ilk 5 ayında yakalanan kaçak göçmenlerin sayısı 2 bin 315'i buldu. Yakalanan kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne teslim edildi. Polis ekiplerinin operasyonları devam ediyor. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Zeytinburnu, 3. Sayfa

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