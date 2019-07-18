18.07.2019 09:05
Haberler» Güncel» Haber

Kaçak göçmen operasyonunda 35 kişi yakalandı

İstanbul Beyoğlu'nda kimlik sorgusundan kaçan üç kişiyi takip eden polis ekiplerinin bir iş yerine yaptığı operasyonda, 35 Afgan ve Pakistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

İstanbul Beyoğlu'nda kimlik sorgusundan kaçan üç kişiyi takip eden polis ekiplerinin bir iş yerine yaptığı operasyonda, 35 Afgan ve Pakistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler sorgusu yapılmak üzere Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Olay, saat 09.30 sıralarında Beyoğlu Keçeci Piri Mahallesi Okmeydanı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde devriye atan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Büro Amirliği'ne bağlı polis ekipleri, şüpheli davranış sergileyen üç kişiyi kimlik sormak için durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli kişiler kaçmaya başladı. Polis ekipleri ise araçlarından inerek şüpheli kişilerin peşinden koştu. Kısa süreli koşuşturmanın ardından kaçan şüpheli üç kişi Okmeydanı Caddesi üzerindeki bir iş yerine girdi. Bunun üzerine takviye ekip isteyen polis ekipleri iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonla binanın içerisine giren polis ekipleri 35 Afgan ve Pakistan uyruklu kaçak göçmeni gözaltına aldı. Gözaltına alınan kaçak göçmenler sorguları alınmak üzere Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. 2 aydır Türkiye'de olduğunu söyleyen kaçak göçmenlerden biri, "Buraya geldiğimiz 2 ay oldu. Afganistan'dan buraya çalışmak için geldik" dedi.
(Emrah Kuş/İHA) Kaçak göçmen operasyonunda 35 kişi yakalandı
Kaynak: İHA
Beyoğlu, Polis, Güncel

Son Dakika Haberleri
12:58   Diyarbakırlı üniversite öğrencisi 'santur' çalarak Balkanları geziyor
12:58   Akçakoca ilçesinde ulaşıma kapanan köylerdeki vatandaşlar, helikopterlerle il merkezine sevk...
12:57   Yaşar Karayel: "Şahsi menfaatleri peşinde olanlar şehirlerine sahip çıkamazlar"
12:57   Okuma yazma bilmiyor ama İngilizce ve Arapça konuşuyor
12:57   Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
12:56   Kazada ölen aynı aileden 3 kişi, alışverişten dönüyormuş
12:55   Ummanlı turizmciler, Rize'ye hayran kaldı