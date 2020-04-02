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Kaçak göçmen taşıyan araç takla attı: 7 yaralı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde kaçak göçmen taşıyan araç takla atarak devrildi.

02.04.2020 12:30 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:30
Kaçak göçmen taşıyan araç takla attı: 7 yaralı

Hatay 'ın Yayladağı ilçesinde kaçak göçmen taşıyan araç takla atarak devrildi. Araçta bulunan 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yayladağı ilçesi Çamalatı Mahallesi çevre yolunda seyir halindeki A.H. yönetimindeki 31 ADK 474 plakalı araç, kontrolden çıkarak takla atıp devrildi. Araçta bulunan 2'si Türk vatandaşı ve 6'sı Suriye uyruklu göçmen yolcu etrafa savrulurken, yaralanan 7 kişi, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Hatay Devlet Hastanesi ve Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Araçtakilerin Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçtikleri ve büyük şehirlere gitmeye çalıştıkları öğrenildi. Kaza sonrası sürücü A.H. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Yayladağı, Hatay, Araç, Güncel
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