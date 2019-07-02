02.07.2019 09:51
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Türkiye'ye kaçak giriş yapan göçmen, 3 kişinin tecavüzüne uğradı

İran'dan Türkiye'ye kaçak giriş yapan Burundi vatandaşı kadın, Van'ın Çaldıran ilçesi sınırda 3 kişi tarafından tecavüze uğradı.

İran 'dan Türkiye 'ye kaçak giriş yapan Burundi vatandaşı kadın, Van'ın Çaldıran ilçesi sınırda tecavüze uğradı. 3 kişiden V.T., 18 yaşından küçük olduğu için serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen O.A. ve O.Ö. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAÇAK YOLLARLA TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPTI

Alınan bilgilere göre olay, hafta sonu Çaldıran ilçesine bağlı Alakaya Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Güney Afrika ülkesi Burundi vatandaşı kadın, beraberindeki şahısla birlikte İran'dan kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yaptı.

3 KİŞİNİN TECAVÜZÜNE UĞRADI

Çaldıran kırsalında önü kesilen kadın, 3 kişinin tecavüzüne uğradı. Kadının daha sonra jandarmaya gitmesi sonucu ortaya çıkan olay üzerine 3 kişi gözaltına alındı.

Kadının teşhis ettiği 3 kişiden V.T., 18 yaşından küçük olduğu için serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen O.A. ve O.Ö. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Türkiye'ye kaçak giriş yapan göçmen, 3 kişinin tecavüzüne uğradı
Kaynak: İHA
çaldıran , türkiye , kadın , iran , 3. Sayfa , Güncel

YORUMLAR(2)
UĞUR:yazıklar olsun gerçekten çok yazık. . .
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TÜH:welcome to turkey
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