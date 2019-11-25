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Kaçak göçmenler, otogarda paralarının çalındığı iddiasıyla şikayetçi oldu

EDİRNE'de 3 kaçak göçmen, otogarda kendilerini polis olarak tanıtan 2 kişinin kimlik ve pasaport kontrolü bahanesiyle cüzdanlarındaki toplam 1500 euroyu çaldıkları iddiasıyla polise şikayetçi oldu.

25.11.2019 16:22 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:22Kaçak göçmenler, otogarda paralarının çalındığı iddiasıyla şikayetçi oldu

EDİRNE'de 3 kaçak göçmen, otogarda kendilerini polis olarak tanıtan 2 kişinin kimlik ve pasaport kontrolü bahanesiyle cüzdanlarındaki toplam 1500 euroyu çaldıkları iddiasıyla polise şikayetçi oldu. Gözaltına alınan 2 kişi, adliyeye sevk edildi.

Otogarı'nda, iddiaya göre, kendisini polis olarak tanıtan S.F. ile O.H., buradaki kaçak göçmenler H.K., O.A. ve M.D.'ye kimlikleri ile pasaportlarını alıp, kontrol edeceklerini söyledi. Kimliklerin içinde olduğu cüzdanları alan 2 kişi, bir süre sonra göçmenlere verdi. Bu sırada kaçak göçmenler, cüzdanlarından toplam 1500 euro alındığını fark etti. Bunun üzerine göçmenler, 2 kişiyle kavga etmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, kavgayı ayırarak, tarafları da gözaltına aldı. merkezine götürülen göçmenlerden H.K., ifadesinde, S.F. ve O.H.'nin, kendilerini polis olarak tanıtıp, arkadaşları O.A. ile M.D.'nin pasaportlarını ve kimliklerini kontrol etmek amacıyla cüzdanlarıyla birlikte alarak, içindeki toplam 1500 euroyu çaldıklarını ve şikayetçi olduklarını söyledi. Göçmenlerin parasını aldıkları iddia edilen S.F. ve O.H. ise sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.



Edirne, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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