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Kaçak göçmenler polis denetimine takıldı

EDİRNE'de polisin kent girişinde yaptığı denetimlerde yasadışı yollardan yurtdışına çıkış hazırlığında olan Afganistan, Cezayir, Fas ve Tunus uyruklu 10 kaçak göçmen yakalandı.

26.09.2019 13:16Kaçak göçmenler polis denetimine takıldı
EDİRNE'de polisin kent girişinde yaptığı denetimlerde yasadışı yollardan yurtdışına çıkış hazırlığında olan Afganistan, Cezayir, Fas ve Tunus uyruklu 10 kaçak göçmen yakalandı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent girişinde özel harekat polislerinin de desteğiyle asayiş uygulaması yaptı. Yapılan uygulamalarda araçlarda yasadışı yollardan yurtdışına çıkış hazırlığında oldukları belirlenen  Afganistan, Cezayir, Fas ve Tunus uyruklu 10 kaçak göçmen yakalandı. Ekipler denetimlerde, 1 kapalı kasa kamyonete de el koyarak trafikten men etti.
Yakalanan kaçak göçmenler Edirne İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Polis ekipleri denetimlerini gün boyu sürdürdü.



Afganistan, Cezayir, Edirne, Fas, Güncel

Kaynak: DHA

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