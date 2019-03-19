Kaçak Göçmenler Radardan Kaçamadı

Muğla
'nın Bodrum
ilçesinden Yunanistan
adalarına yasadışı yollarla kaçmak isteyen 8 mülteci ve 1 organizatör Çavuş adasın da bulunan radardan kaçamadı.
Yalıkavak koyundan gece yarısı tekne ile Yunan adalarına yasadışı yollarla kaçmaya çalışan 6 Filistin
, 3 Irak
uyruklu 9 kişi Gümüşlük
açıklarından geçerken Çavuş adasına kurulan gözetleme kulesindeki radara takıldı. Hız bir şekilde denize açılan Sahil Güvenlik Güney Ege
Grup Komutanlığına bağlı görevli bot, mültecilerin olduğu tekneye operasyon düzenledi. 6 metrelik tekneye baskın yapan Sahil Güvenlik ekipleri 2 kadın olmak üzere toplam 9 kişiyi gözaltına aldı. Teknede bulunan 1 kişi ise organizatör olduğu şüphesiyle sorguya alındı. Turgutreis
limanına getirilen 8 kişinin işlemlerinin tamamlanmasının ardından Muğla Göç İdaresine gönderileceği öğrenildi. Teknede bulunan 1 kişi ise organizatör olma şüphesi ile gözaltına alındı. - MUĞLA
Yunanistan, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa
Kaynak: İHA