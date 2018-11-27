Kaçak Göçmenler ve Organizatör Jandarmanın Dikkati Sayesinde Yakalandı

27 Kasım 2018 Salı 12:44



27 Kasım 2018 Salı 12:44

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığınca "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" kapsamında zeytin tarlasında saklanan 21 Afganistan uyruklu kaçak göçmen ve bir organizatör yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Altınoluk Mahallesi Edremit-Çanakkale Devlet Karayolu kenarında bulunan Antandros Ören yerinin sahil kısmında bulunan zeytin tarlası içindeki ağaçlar arasında, 21 Afganistan uyruklu göçmen (11 erkek, 7 kadın ve 5 çocuk) ile J.A. isimli organizatör jandarmanın dikkati sayesinde yakalandı. Göçmen kaçakçılığı olayıyla ilgili olarak organizatör ve göçmenler hakkında adli işlem başlatıldı. - BALIKESİR