27 Kasım 2018, 12:44
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Kaçak Göçmenler ve Organizatör Jandarmanın Dikkati Sayesinde Yakalandı

Kaçak Göçmenler ve Organizatör Jandarmanın Dikkati Sayesinde Yakalandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığınca "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" kapsamında zeytin tarlasında saklanan 21 Afganistan uyruklu kaçak göçmen ve bir organizatör yakalandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığınca "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" kapsamında zeytin tarlasında saklanan 21 Afganistan uyruklu kaçak göçmen ve bir organizatör yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Altınoluk Mahallesi Edremit-Çanakkale Devlet Karayolu kenarında bulunan Antandros Ören yerinin sahil kısmında bulunan zeytin tarlası içindeki ağaçlar arasında, 21 Afganistan uyruklu göçmen (11 erkek, 7 kadın ve 5 çocuk) ile J.A. isimli organizatör jandarmanın dikkati sayesinde yakalandı. Göçmen kaçakçılığı olayıyla ilgili olarak organizatör ve göçmenler hakkında adli işlem başlatıldı. - BALIKESİR
27 Kasım 2018 Salı 12:44



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