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Kaçak göçmenleri donmak üzereyken polis kurtardı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir araçtan atıldığı öne sürülen 7 kaçak göçmen, dondurucu soğukta polis ekiplerince yol kenarında bulundu.

07.02.2020 18:20 | Son Güncelleme: 07.02.2020 18:22Kaçak göçmenleri donmak üzereyken polis kurtardı
'ın ilçesinde bir araçtan atıldığı öne sürülen 7 kaçak göçmen, dondurucu soğukta polis ekiplerince yol kenarında bulundu.

Edinilen bilgiye göre, D - 110 yan yol üzeri Gözsüz Mahallesi yol ayrımındaki bir minibüs durağı çevresinde bir grup kaçak göçmenin olduğu şeklinde polise ihbar düştü. Bölgeye giden polis ekipleri, dondurucu soğukta yol kenarında bekleyen çocuk ve kadınların da aralarında bulunduğu Vietnam uyruklu kaçak göçmen olduğunu tespit etti. karakoluna götürülen kaçak göçmenler, sağlık kontrolünün ardından Tekirdağ İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Malkara, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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