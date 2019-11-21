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Kaçak göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı: 2 yaralı

Edirne'nin Keşan ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı.

21.11.2019 17:19 | Son Güncelleme: 21.11.2019 17:24Kaçak göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı: 2 yaralı
'nin ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı. Kazada yaralanan sürücü ve bir göçmen hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, Keşan ilçesi mevkiinde saat 04.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.C. idaresindeki 34 HN plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Kaza sonrasında bölgeye sevk edilen polis ekipleri, araçta 6 Pakistan uyruklu kaçak göçmen yakaladı. Kaçan sürücü ise, çevrede bulunan bir alışveriş merkezinin yakınlarında yaralı olarak yakalandı. 6 kaçak göçmen ve sürücü, tedavileri yapılmak üzere Keşan Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralı bir göçmen ve sürücünün tedavilerine devam ediliyor. - EDİRNE

Dörtyol, Edirne, Keşan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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