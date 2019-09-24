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Kaçak göçmenleri taşıyan askeri araç devrildi: 6 ölü, 27 yaralı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sınır dışı edilecek kaçak göçmenleri taşıyan askeri aracın devrilmesi sonucu 6 kişi öldü, 27 kişi yaralandı.

24.09.2019 11:00
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sınır dışı edilecek kaçak göçmenleri taşıyan askeri aracın devrilmesi sonucu 6 kişi öldü, 27 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, eski Reyhanlı- Antakya yolu Şehit Murat Özeker Hudut Karakolu yakınlarında meydana gelen kazada, sınır dışı edilecek kaçak göçmenleri taşıyan askeri araç, sürücünün direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrildi. Kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.
İkisinin askeri personel olduğu yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Hatay'daki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
(İHA)
Kaçak göçmenleri taşıyan askeri araç devrildi: 6 ölü, 27 yaralı

Reyhanlı, Antakya, Hatay, Güncel

Kaynak: İHA

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