Haberler» Güncel» Haber

Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 35 yaralı

Van'ın Muradiye ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 35 kişi yaralandı.

20.08.2019 23:40 Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 35 yaralı
Van'ın Muradiye ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 35 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre kaza, Muradiye ilçesine bağlı Beydağı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kaçak göçmenleri taşıyan 21 VD 499 plakalı minibüs kontrolden çıkarak devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 35 kişi yaralanırken, bölgeye çok sayıda ambulans, UMKE, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İçerisinde 43 kişinin bulunduğu minibüsün sürücüsü kazadan sonra olay yerinden kaçarken, soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.
(Şükrü Akyüz/İHA)

Muradiye, Van, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:45   ELAZIĞ Televizyon programı için indikleri mağarada mahsur kaldılar
00:42   BOLU Dorsesi açık kalan kamyon EDS direğine çarptı
00:32   Van'da kaçak göçmen taşıyan minibüs devrildi: 35 yaralı
00:28   Denizli'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
00:24   Turhal'da 3 kişinin yaralandığı olayda 7 kişi tutuklandı
00:23   Foça tatil köyü ihalesi iptal edildi
00:23   SoloTürk'ten Rize semalarında nefes kesen gösteri