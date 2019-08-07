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Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs sürücüsü gözaltında alındı

Van'ın Tuşba ilçesinde kaçak göçmenleri taşırken kaza yapan minibüsün sürücüsü gözaltına alındı.

07.08.2019 15:12 Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs sürücüsü gözaltında alındı
Van'ın Tuşba ilçesinde kaçak göçmenleri taşırken kaza yapan minibüsün sürücüsü gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre kaza, Van-Erciş karayolu üzerindeki Yaylıyaka Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. 35 kaçak göçmen taşıyan minibüsün takla atması sonucu 1'i çocuk 8 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine jandarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 Acil Servis ambulansları sevk edildi. Jandarma bölgede geniş güvenlik önlemi alırlen, yaralılar UMKE ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Van'daki değişik hastanelere sevk edildiler. Kaza sonra minibüste bulunan ve kazayı yara almadan atlatan 27 kaçak ile kaçakları taşıyan minibüs sürücüsü ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN

Tuşba, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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