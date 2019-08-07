Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: 8 yaralı

Van
'ın Tuşba
ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün takla atması sonucu biri bebek 8 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, Van- Erciş
karayolu üzerindeki Yaylıyaka Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün takla atması sonucu biri bebek 8 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.
Geçtiğimiz günlerde de kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 16 yabancı uyruklu şahıs hayatını kaybetmişti. - VAN