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Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: 8 yaralı

Van'ın Tuşba ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün takla atması sonucu biri bebek 8 kişi yaralandı.

07.08.2019 12:44 Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: 8 yaralı
Van'ın Tuşba ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün takla atması sonucu biri bebek 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Van- Erciş karayolu üzerindeki Yaylıyaka Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün takla atması sonucu biri bebek 8 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde de kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 16 yabancı uyruklu şahıs hayatını kaybetmişti. - VAN

Erciş, Tuşba, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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