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Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: 8 yaralı

Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: 8 yaralıVAN - Van'ın Tuşba ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün takla atması sonucu biri bebek 8 kişi yaralandı.

07.08.2019 22:27
Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: 8 yaralı
Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: 8 yaralı
VAN - Van'ın Tuşba ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün takla atması sonucu biri bebek 8 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, Van-Erciş karayolu üzerindeki Yaylıyaka Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün takla atması sonucu biri bebek 8 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.
Geçtiğimiz günlerde de kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 16 yaşancı uyruklu şahıs hayatını kaybetmişti.

Tuşba, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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