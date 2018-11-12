12 Kasım 2018, 10:01
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Göçmenleri Taşıyan Tekne İzmir'de Battı: 10 Kişi Kayıp

Yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan bir grup göçmenin teknesi, İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında battı. Olayda 2 göçmenin yüzerek karaya çıktığı, 10 göçmenin ise hala kayıp olduğu öğrenildi.

Yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan bir grup göçmenin teknesi, İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında battı. Olayda 2 göçmenin yüzerek karaya çıktığı, 10 göçmenin ise hala kayıp olduğu öğrenildi.

BATIŞ NEDENİ BİLİNMİYOR

Edinilen bilgiye göre, bugün sabah saatlerinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 12 kişilik göçmen grubunun binmiş olduğu tekne, Denizköy bölgesindeki balık çiftliklerinin yakınında henüz belirlenemeyen bir nedenle battı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olayda, 2 göçmen yüzerek karaya çıkarken, 10 göçmenin ise hala kayıp olduğu öğrenildi. Bunun üzerine, harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, 3 bot ile denizden söz konusu bölgede arama yaparken, 1 helikopterde havadan destek verdi. Teknenin batması sonucu, kayıplara karışan 10 göçmen için arama çalışmaları sürüyor.

Sabah,Yunanistan,Dikili,İzmir
12 Kasım 2018 Pazartesi 10:01



YORUMLAR (4)
TC VATAN TAŞI HAKKI HAK YEMEZ: YA BIRAKIN GİTSİNLER ADAMLARI ZOR TUTMAYIN ALLAH ALLAH YA CİYERLERİMİZ TEMİZLENSİN YA ADAMLAR BIRAKIN BİZİ DİYORLAR HALA BİZDE BAKARIZ DİYOZ DİRENİYOZ SUÇLULAR HARİÇ AÇIN KAPILARI HAVADA KARADA DENİZDE SALIVERİN GİTSİNLER BİRAZDA AVRUPA BAKSIN ONLARI DAHA GEÇEN GÜN 6 TANE HAMİLE İNEYİ KESMİŞLER BUZALIRINIDA ATMIŞLAR OLDUĞU YERE BUNLARDAN BU VATANA HAYIR GELMEZ BAŞKANIM ÇOKSA PARA KENDİ HALKINLA BÖLÜŞ EMEKLİYE ÇALIŞANA EYİTİME ASKERE POLİSE VER YETER ARTIK GİTSİNLER HUZUR YOKBUNLARDA
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ALTARINOĞLU TARKAN: Yazık arkadaş.kaçmak istedikleri batı onlara kol kanat germiyor insan yerine dahi koymuyor bunlar hala avrupadan ne medet umuyor anlamış değilim..
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  • KILÇIK : hade lan ordan cahil tarkan git biraz haber dinle ortadoguyu karıştıranlar zaten avrupalılar..nereye gitsin bu insanlar,,üçbeş zengin arap ülkesinide İsrail ve abd yönetiyor,,olay budur.
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MEMO: Yeter be bune hal
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DÜRBÜNLÜ: Allah rahmet eylesin.
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