Göçmenleri Taşıyan Tekne İzmir'de Battı: 10 Kişi Kayıp

Yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan bir grup göçmenin teknesi, İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında battı. Olayda 2 göçmenin yüzerek karaya çıktığı, 10 göçmenin ise hala kayıp olduğu öğrenildi.

BATIŞ NEDENİ BİLİNMİYOR

Edinilen bilgiye göre, bugün sabah saatlerinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 12 kişilik göçmen grubunun binmiş olduğu tekne, Denizköy bölgesindeki balık çiftliklerinin yakınında henüz belirlenemeyen bir nedenle battı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olayda, 2 göçmen yüzerek karaya çıkarken, 10 göçmenin ise hala kayıp olduğu öğrenildi. Bunun üzerine, harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, 3 bot ile denizden söz konusu bölgede arama yaparken, 1 helikopterde havadan destek verdi. Teknenin batması sonucu, kayıplara karışan 10 göçmen için arama çalışmaları sürüyor.