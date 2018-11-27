Kaçak Göçmenlerin Botu Sahil Güvenlik'ten Kaçamadı

27 Kasım 2018 Salı 12:45



27 Kasım 2018 Salı 12:45

EDİRNE'nin Enez ilçesi Saros Körfezi'nde lastik botla Yunanistan'a kaçmak isteyen 22 kaçak göçmen ile onlara organizatörlük yapan 1 Ukraynalı, denizde yaşanan kovalamaca sonucu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.Ege Denizi'nin Saros Körfezi açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, lastik botu görüp, 'dur' ihtarında bulundu. Botun ihtara uymayarak kaçması üzerine denizde yaşanan takipte Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, botu aparatla durdurdu. Gözaltına alınan bottakilerin Yunanistan'a kaçmaya çalışan 11'i kadın, 22 Somali ve Vietnamlı kaçak göçmen olduğu belirlendi. Botta mültecilere organizatörlük yaptığı tespit edilen 1 Ukraynalı da gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen kaçak göçmenlerle ilgili soruşturma sürüyor. - Edirne