Kaçak Göçmenlerin Zorlu Yolculukları

Kaynak: DHA

YASADIŞI yollarla, sınırlardan günlerce yürüyerek Türkiye'ye giriş yapan İran, Afganistan ve Pakistan uyruklu kaçak göçmenlerin umuda yolculuğu, tüm olumsuzluklara rağmen devam ediyor. Göçmenler, kar yağışı ve tipiye rağmen gidecekleri yerlere ulaşmak için gece ilçe ve şehirlerdeki cami ya da şehirlerarası otogarlarda sabahlıyor.Afganistan'dan yola çıkan kaçaklar, Pakistan ve İran üzerinden yaklaşık 3 bin kilometrelik zorlu geçen yürüyüş sonrası Türkiye'ye ulaşıyor. Soğuk hava ve açlığa rağmen yaklaşık 30 gün süren yolculukta Türkiye sınırına ulaşan kaçaklar, Türkiye'ye İran'dan, Van, Iğdır, Ağrı, Hakkari'nin sınır bölgelerinden giriş yapıyor. Çoğunluğu 20'li yaşlardaki kaçaklar anlaştıkları şebekeler tarafından gruplar halinde Türkiye'ye sokuluyor. Erzurum'da yakalanan kaçaklar Aşkale ilçesindeki geri gönderme merkezine yerleştiriliyor.CAMİ VE OTOGARLARDA SABAHLIYORLARGünlerce yürüyerek Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine gelen kaçak göçmenler İstanbul, İzmir ve Ankara'ya ulaşmak için burada mola veriyor. Geceleri hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi nedeniyle konaklamayı tercih eden kaçak göçmenler, cami ve şehirlerarası otogarlarda sabahlıyor. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde kalanlara ise Doğubayazıt Arama Kurtarma (DAK) ve Şeyh Mustafa Külliyesi Yardımlaşma Derneği üyeleri tarafından yiyecek ve battaniye yardımından bulunuluyor.HEDEFLERİ AVRUPAAfgan uyruklu Seabir Osmani, günlerdir yürüdüklerini belirterek, "Ben Afganistan'dan, yolda tanıştığım iki arkadaş ise İran ve Pakistan'dan geliyor. Hepimizin hayali Türkiye'deki büyükşehirlere ulaşıp daha sonra Avrupa'ya gitmek. Türkiye'de araçlarla seyahat etmemiz yasak olduğu için burada da yürüyoruz. Yürümek çok zor, hele geceleri kar ve tipi nedeniyle donma tehlikesi yaşıyoruz. İran'da polis üzerimize ateş açtı. Bazı arkadaşlarımızı kaybettik. Ne oldular bilemiyoruz. Bazılarımızın eşyalarını bazılarımızın da parasını aldılar" diye konuştu. İran'dan geldiğini söyleyen Meysen Şirinzade ise "Sınırı geçtikten sonra yağan kar ve soğuk hava nedeniyle donmak üzereyken bazı şahıslar bizi bir evde 4 gün tutu. Çok zor şartlarda gidiyoruz. Doğubayazıt'ta karnımızı doyurduk, ilk kez sıcak bir gece geçirdik" dedi.- Ağrı