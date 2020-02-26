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Kaçak hafriyat dökümüne helikopterli baskın

Bursa'da jandarmanın helikopterle yaptığı denetimler sırasında, izinsiz olarak hafriyat döktüğü belirlenen özel firmaya 265 bin 497 lira ceza kesildi.

26.02.2020 12:22 | Son Güncelleme: 26.02.2020 12:54Kaçak hafriyat dökümüne helikopterli baskın
'da jandarmanın helikopterle yaptığı denetimler sırasında, izinsiz olarak hafriyat döktüğü belirlenen özel firmaya 265 bin 497 lira ceza kesildi.
İl Komutanlığı ile Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri Nilüfer, Osmangazi, Gürsu, Kestel, Yıldırım, Mudanya, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde havadan ve karadan kaçak hafriyat denetimi gerçekleştirdi.
Helikopterden, bir kamyondan kaçak hafriyat dökümü yapıldığını belirleyen ekipler, durumu yerdeki görevlilere bildirdi.
Bunun üzerine olay yerine giden ekipler, kamyon sürücüsünü suçüstü yakaladı.
Sürücünün bağlı olduğu özel firmaya Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Kontrol Şubesi ekiplerince 265 bin 497 lira idari para cezası uygulandı.
Çevre kirliliğine yönelik denetimlerin aralıksız devam edileceği öğrenildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Jandarma, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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