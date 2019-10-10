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Kaçak içki imalathanesine baskın

Kaçak içki imalathanesine baskın Adana'da iki ayrı adrese yapılan baskında bin 490 litre kaçak içki ele geçirdiADANA - Adana'da iki ayrı adrese yapılan baskında bin 490 litre kaçak içki ele geçirdi.

10.10.2019 10:36
Kaçak içki imalathanesine baskın
Adana'da iki ayrı adrese yapılan baskında bin 490 litre kaçak içki ele geçirdi
ADANA - Adana'da iki ayrı adrese yapılan baskında bin 490 litre kaçak içki ele geçirdi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği Seyhan ilçesine bağlı Hadırlı Mahallesinde iki ayrı adreste kaçak içki imalathanesi kurulduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine adreslere şok baskınlar yaptı. Baskınlarda iki ayrı adreste bin 490 litre kaçak içki ele geçirildi. Polis baskında ayrıca kazanda kaynatılan üzümleri de ele geçirdi. Ele geçirilen kaçak içki ve hammaddeler imha edildi.

Polis olayla ilgili H.C. ve H.K.'yı gözaltına aldı.
Emniyette sorgulanan zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Kaçak içki imalathanesine baskın

Adana Emniyet Müdürlüğü, Polis, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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