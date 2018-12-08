Kaçak İçki Operasyonu

Karabük
'te, gümrük kaçağı 2 bin 512 şişe etil alkolün ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak içki üretildiği ihbarı üzerine K.S'ye (41) ait kent merkezindeki bir depoya operasyon düzenledi.
Depo ve önünde park halinde bulunan tırda yapılan aramada, 1 litrelik şişelerde 2 bin 512 adet etil alkol, 293 adet viski üretiminde kullanılan meşe sıvısı ve 411 adet rakı üretiminde kullanılan anason kitleri ele geçirildi.
K.S. ve tırın sürücüsü olduğu belirlenen H.Ö. (40) gözaltına alındı.
Karabük
08 Aralık 2018 Cumartesi 20:07