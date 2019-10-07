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Kaçak içki operasyonu

Bolu'da düzenlenen kaçak içki operasyonunda baba ile iki oğlu gözaltına alındı.

07.10.2019 13:56
Bolu'da düzenlenen kaçak içki operasyonunda baba ile iki oğlu gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, istihbari çalışmalar sonucunda Paşaköy Mahallesi'nde M.D'ye (66) ait 2 ev ile 1 büfeye drone destekli operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramada, 392 şişe kaçak içki, içki yapımında kullanılan 654 aroma, 2 musluklu kova, 114 şişe mayalanmış halde bira, 19 litre el yapımı şarap, 6 cam damacana, 6 şişe el yapımı viski, 1 şişe kapaklama aparatı, kullanıma hazır 139 şişe kapağı, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca ve 58 fişek ele geçirildi.
Operasyonda, M.D. ile oğulları Z.D. (45) ve G.D. (36) gözaltına alındı.
Kaçak içki operasyonu

Emniyet Müdürlüğü, Bolu, Güncel

Kaynak: AA

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