Haberler » Güncel » Kaçak içki operasyonu - Haber

Kaçak içki operasyonu

Bursa'da gerçekleştirilen kaçak içki operasyonunda, bin 280 litre mayalanmaya bırakılmış rakı, 120 litre de hazır rakı ele geçirildi.

20.12.2019 18:04 | Son Güncelleme: 20.12.2019 18:06
'da gerçekleştirilen kaçak içki operasyonunda, bin 280 litre mayalanmaya bırakılmış rakı, 120 litre de hazır rakı ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenişehir ilçesine bağlı Akdere Mahallesi, Köprübaşı mevkisinde ikamet eden Ş.M'nin bağ evinde kaçak içki ürettiği bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, 120 litre kaçak rakı, bin 280 litre mayalanmaya bırakılmış rakı, alkolmetre, damıtma bidonu, 200 litrelik kaynatma kazanı, 50 litrelik gaz ocağı, 2 şişe anason, 3 kilogram karbon, 3 mutfak tüpü ile boş şişeler ele geçirdi.
Ş.M, gözaltına alındı.
Kaçak içki operasyonu

Bursa, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

18:52   Dolmuş şoförlerinden yol kapatma eylemi - Haber
18:52   Afyonkarahisar'da tarihi olduğu değerlendirilen heykel ve sikkeler ele geçirildi - Haber
18:52   Bilecik'te güvercin hırsızlığı şüphelileri yakalandı - Haber
18:51   Yavuz Yılmaz adına hatıra ormanı oluşturuldu - Haber
18:50   Maliyetler Türk armatörleri yabancı bayrağa yönlendiriyor - Haber
17:41   Meteoroloji'den 3 büyükşehire hafta sonu için fırtına ve yağmur uyarısı - Haber
17:07   Dilencinin üzerinden çıkan para miktarı şoke etti - Haber
16:35   Kaçak define avcılarına yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı - Haber
16:33   İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden lodos uyarısı - Haber
16:25   Eski eşinin sevgilisini yaralayan şüpheli tahliye edildi - Haber
20.12.2019 18:58:00