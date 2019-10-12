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Kaçak içki üreten market sahibine operasyon

Balıkesir'de evinde sahte içki üretip sattığı tespit edilen bir market sahibi polis tarafından yakalandı.

12.10.2019 14:25Kaçak içki üreten market sahibine operasyon
Balıkesir'de evinde sahte içki üretip sattığı tespit edilen bir market sahibi polis tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, bir market sahibinin ev yapımı alkol üretip vatandaşlara iş yerinde satışını yaptığını tespit etti. Market sahibinin iş yeri ve ikametinde yapılan aramada, 66 litre etil alkol, 18,5 litre ev yapımı rakı, 2 litre ev yapımı viski, 3,5 litre ev yapımı tekila, 5 litre ev yapımı votka, 350 ml cin, 62 adet alkollü içki yapımında kullanılan aroma şişesi ele geçirildi. Market sahibi ile ilgili adli işlemlere başlandığı öğrenildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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