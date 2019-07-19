Kaçak içki üretilen çiftliğe drone destekli operasyon
TEKİRDAĞ'ın Ergene
ilçesinde, jandarma tarafından bir çiftliğe düzenlenen drone destekli operasyonda, 1070 litre kaçak içki ve içki imalatında kullanılan 1500 litre şıra ele geçirilirken, çiftlik sahibi M.K. gözaltına alındı.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ergene ilçesinde kaçak içki üretimi yapıldığı belirlenen çiftliğe drone destekli operasyon düzenledi. Çiftlikte arama yapan ekipler, varillere doldurulmuş 1070 litre kaçak içki, içki imalatında kullanılan 1500 litre şıra ve imalat malzemeleri ele geçirildi. Olayla ilgili çiftlik sahibi M.K. gözaltına alındı.