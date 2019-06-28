28.06.2019 10:18
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Kaçak içki üretilen otelin sahibi ve müdürü tutuklandı

Kaçak içki üretilen otelin sahibi ve müdürü tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde Jandarma baskınında otelin deposunda ve iki ayrı odada litrelerce alkol, tabanca, şarjör ve fişek ele geçirilmesi olayıyla ilgili otel sahibi S.G. ve otel müdürü İ.M.K. isimli şahıslar tutuklandı.

Antalya 'nın Alanya ilçesinde Jandarma baskınında otelin deposunda ve iki ayrı odada litrelerce alkol, tabanca, şarjör ve fişek ele geçirilmesi olayıyla ilgili otel sahibi S.G. ve otel müdürü İ.M.K. isimli şahıslar tutuklandı.

KOM Şube Müdürlüğü, Alanya ilçe Jandarma Komutanlığı ve İncekum Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Antalya'da Okurcalar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir otelde kaçak içki üretildiği tespit edildi. Araştırma sonucunda kaçak alkol üretilerek hem kendi otel bünyesindeki turistlere ve turizm bölgesindeki diğer otellere TAPDK belgesiz satışı yapılarak haksız kazanç elde edildiği öğrenildi. Konuyla ilgili olarak KOM Şube Müdürlüğü ve Alanya ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon yapıldı. Otelin depo bölümünde ve 104 ile 205 nolu odalarında yapılan aramada bidonlar ve şişelenmiş olmak üzere yaklaşık 600 litre kaçak alkol, çok sayıda boş şişe, 2 adet Sig sauer marka ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör ve 46 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Ayrıca yapılan kontrollerde otelin iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı olmadığı tespit edildi. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen otel sahibi S.G. ve otel müdürü İ.M.K. tutuklanarak ceza evine gönderildi. - ANTALYA
Kaynak: İHA
Jandarma , Alanya , Antalya , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
12:20 Lastiği patlayan araç refüje çarptı: 4'ü çocuk 7 yaralı
12:18 O cinayetin detayları ortaya çıktı...Kaymakamın oğlunun cinayetinde 'sakız' detayı
12:14 14 ilde FETÖ'den yakalananlar adliyeye sevk edildi
12:14 Kadın hırsızlar, güven timlerince yakalandı
12:13 Çivril'de kamyonetin kundaklandığı iddiası
12:13 Nusaybin'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
12:11 Çikolata hırsızları yakalandı