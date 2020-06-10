Kaçak inci kefali avlayanlara 30 bin lira ceza uygulandı

Van'ın Erciş ve Muradiye ilçelerinde kaçak avlanan 12 ton inci kefali ele geçirildi, 6 kişiye 30 bin lira idari para cezası verildi.

10.06.2020 10:05 | Son Güncelleme: 10.06.2020 10:14
Van'ın Erciş ve Muradiye ilçelerinde kaçak avlanan 12 ton inci kefali ele geçirildi, 6 kişiye 30 bin lira idari para cezası verildi.
Kentte 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanmasının önlenmesi amacıyla denetimler sürüyor.
Bu kapsamda, İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi, Erciş Bot Komutanlığı, Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ve Edremit Bot Komutanlığı ekiplerince balıkların göç ettiği bölgede kaçak avcılara yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, yaklaşık 12 ton ölü balık ile 650 metre uzunluğunda 2 manyat tipi ağ ve 5 metre uzunluğunda tekne ele geçirildi.
Yasağa rağmen balık avlayan 6 kişiye, Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet suçundan 30 bin lira para cezası uygulandı. Kaçak inci kefali avlayanlara 30 bin lira ceza uygulandı

Kaynak: AA

Etiketler: Muradiye, Erciş, Van, 3. Sayfa, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti Haber
Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
41 ilde değişikliğe giden Erdoğan, sağlıkçılar için ’Yük’ benzetmesi yapan valiyi görevden aldı Haber
41 ilde değişikliğe giden Erdoğan, sağlıkçılar için "Yük" benzetmesi yapan valiyi görevden aldı
CHP’li Mahmut Tanal’ın devlet malına zarar verdiği anların videosu tepki çekti Haber
CHP'li Mahmut Tanal'ın devlet malına zarar verdiği anların videosu tepki çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gece vakti 41 ilin valisini değiştirdi Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gece vakti 41 ilin valisini değiştirdi
Meclis’te kabul edildi! Bekçiler, zor ve silah kullanma yetkisine sahip olacak Haber
Meclis'te kabul edildi! Bekçiler, zor ve silah kullanma yetkisine sahip olacak
Hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır kimdir? Haber
Hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır kimdir?
Milyonların beklediği haber geldi! İşte madde madde kaldırılan tüm yasaklar Haber
Milyonların beklediği haber geldi! İşte madde madde kaldırılan tüm yasaklar
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde koronavirüs vakaları sıfırlandı, uyarı geldi: Rehavete kapılmayın Haber
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde koronavirüs vakaları sıfırlandı, uyarı geldi: Rehavete kapılmayın
Haberler››3. Sayfa››Kaçak inci kefali avlayanlara 30 bin lira ceza uygulandı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

10:22: Koronavirüs kömürün sonunu getirebilir mi? - Haberler 10:19: Başkan Sabırlı'dan hain terör saldırısına kınama - Haberler 10:16: Siyam ikizleri yurda döndü - Haberler 10:15: Çok sevdiği bisikleti canından etti - Haberler 10:13: Kayseri polisinden FETÖ'nün gaybubet evine operasyon: 7 gözaltı - Haberler 10:06: Çorum'da çobanın "Aslan gördüm" iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi 09:50: CHP'li Mahmut Tanal'ın devlet malına zarar verdiği anların videosu tepki çekti - Haberler 09:46: Kimlik beyan etmeden ilaç yazdırmak isteyen şahıs, bıçak ve demir çubukla doktorlara saldırdı - Haberler 08:55: Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti 20:12: Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek