Kaçak inci kefali avlayanlara 30 bin lira ceza uygulandı

Van'ın Erciş ve Muradiye ilçelerinde kaçak avlanan 12 ton inci kefali ele geçirildi, 6 kişiye 30 bin lira idari para cezası verildi.

10.06.2020 10:27 | Son Güncelleme: 10.06.2020 11:26
Van'ın Erciş ve Muradiye ilçelerinde kaçak avlanan 12 ton inci kefali ele geçirildi, 6 kişiye 30 bin lira idari para cezası verildi.
Kentte 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanmasının önlenmesi amacıyla denetimler sürüyor.
Bu kapsamda, İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi, Erciş Bot Komutanlığı, Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ve Edremit Bot Komutanlığı ekiplerince balıkların göç ettiği bölgede kaçak avcılara yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, yaklaşık 12 ton ölü balık ile 650 metre uzunluğunda 2 manyat tipi ağ ve 5 metre uzunluğunda tekne ele geçirildi.
Yasağa rağmen balık avlayan 6 kişiye, Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet suçundan 30 bin lira para cezası uygulandı. Kaçak inci kefali avlayanlara 30 bin lira ceza uygulandı

Kaynak: AA

Etiketler: Muradiye, Erciş, Van, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Anket sonuçlarına göre vatandaşların yüzde 73,3 Ayasofya’nın ibadete açılmasını istiyor Haber
Anket sonuçlarına göre vatandaşların yüzde 73,3 Ayasofya'nın ibadete açılmasını istiyor
CHP’li Mahmut Tanal’ın devlet malına zarar verdiği anların videosu tepki çekti Haber
CHP'li Mahmut Tanal'ın devlet malına zarar verdiği anların videosu tepki çekti
Çorum’da çobanın ’Aslan gördüm’ iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi Haber
Çorum'da çobanın "Aslan gördüm" iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi
Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti Haber
Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Erdoğan’ın resti sonrası Yunanistan fena tutuştu! Korkuları manşetlerine yansıdı Haber
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan fena tutuştu! Korkuları manşetlerine yansıdı
Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı Haber
Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı
41 ilde değişikliğe giden Erdoğan, sağlıkçılar için ’Yük’ benzetmesi yapan valiyi görevden aldı Haber
41 ilde değişikliğe giden Erdoğan, sağlıkçılar için "Yük" benzetmesi yapan valiyi görevden aldı
Aracıyla seyir halindeyken kurşunların hedefi olan adam hayatını kaybetti Haber
Aracıyla seyir halindeyken kurşunların hedefi olan adam hayatını kaybetti
Haberler››Güncel››Kaçak inci kefali avlayanlara 30 bin lira ceza uygulandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:35: Tütüncü'den Cumhurbaşkanına sağlık yatırımı teşekkürü - Haber 11:34: FLAŞ - Haber 11:34: Son dakika! Koçarlı Büyükdere'de yatak temizliğine başlandı - Haber 11:33: Bağcılar'da havuzlar kapılarını yeniden açıyor - Haber 11:33: İSTANBUL HAVALİMANI'NDAKİ RESTORANLARDA KORONAVİRÜSE KARŞI QR KODLU ÖNLEM - Haber 10:31: Anket sonuçlarına göre vatandaşların yüzde 73,3 Ayasofya'nın ibadete açılmasını istiyor - Haber 10:06: Çorum'da çobanın "Aslan gördüm" iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi - Haber 09:50: CHP'li Mahmut Tanal'ın devlet malına zarar verdiği anların videosu tepki çekti - Haberler