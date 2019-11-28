Haberler » Güncel » Kaçak istinat duvarının yıkımını engelleyemediler - Haber

Kaçak istinat duvarının yıkımını engelleyemediler

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, yıkım kararı verilen kaçak istinat duvarı, bölge halkından bir grubun engelleme çalışmalarına rağmen iş makinesiyle yıkıldı.

28.11.2019 18:10 | Son Güncelleme: 28.11.2019 18:10Kaçak istinat duvarının yıkımını engelleyemediler

MUĞLA'nın ilçesinde, yıkım kararı verilen kaçak istinat duvarı, bölge halkından bir grubun engelleme çalışmalarına rağmen iş makinesiyle yıkıldı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Fethiye Beleyesi Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, bugün öğle saatlerinde Gökçeovacık Mahallesi'ne geldi. Ali Akman ve Selda Akman çiftinin arazisinde bulunan tarladaki toprak kaymasının engellenmesi için yapılan kaçak istinat duvarını yıkmak için harekete geçildi. Yıkımı engellemek isteyen, bu amaçla iş makinesini bölgeye sokmak istemeyen mahalle halkından 30 kişi, ekiplerin önüne geçti. ekiplerinin ikna çabalarının ardından yolu açan grup, iş makinesinin bölgeye girişine izin verdi. Bölge halkı, İdare Mahkemesi'ne yürütmenin durdurulması için başvuru yaptıklarını, sonucunun beklenmesini istedi. Yaklaşık 3 saat süren bekleyişe rağmen herhangi bir karar gelmeyince daha fazla beklemeyen ekipler tekrar harekete geçti. Bu sırada iş makinesinin önüne atlayan Selda Akman, bir süre direndi. Akman'ın zabıta ekipleri tarafından iş makinesinin önünden alınmasının ardından kaçak istinat duvarı yıkıldı. Ekipler dün de yıkım için bölgeye gitmiş ancak arazi sahiplerinin Fethiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri ile yaptıkları görüşme sonrası yapıların yıkımı 2 ay ek süre verilerek ertelenmişti. Erteleme kararının hangi gerekçeyle bozulduğu hakkında bilgi verilmedi.



Jandarma, Fethiye, Zabıta, Muğla, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Savunma Bakanı Subianto'yu kabul etti
19:20 Faslı sendikadan "İsrail ürünlerinin tanıtımını yapanlara soruşturma açılması" çağrısı
19:18 İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi daha yıktı
19:18 Jandarmadan helikopterli kaçak hafriyat denetimi
19:18 Instagram çöktüé Keşfet çalışmıyor, akış yenilenmiyor
19:14 Yenilenen Bahariye Spor Tesisleri'nin açılışı yapıldı
18:51 Son Dakika: İSKİ'nin zam talebi İBB Meclisi'nde reddedildi
18:00 Yıllarca para ödedi, Tapu Müdürlüğü'nde evinin üçüncü bir şahsa satıldığını öğrendi!
17:41 Genç Parti'den dikkat çeken "Cem Uzan" videosu: Bakalım uçakta yer var mı?
17:06 Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Macron'un küstah sözlerine yanıt: Terör devleti kurmak istiyordu, hayal kırıklığı yaşadı
17:03 7,5 milyonluk arabayla test sürüşü yapan Acun Ilıcalı, muhabirleri uyardı: Yeni arabam diye yazmayın
11:25 Türkiye'de ilk kez üretilen balık pastırmasına talep yağıyor
08:20 Dünyanın en büyük vurgununu yapan 'Kripto Kraliçe' sırra kadem bastı
00:20 AK Parti'den, İzmir'de Alevi vatandaşlara yönelik ifadelere ilişkin açıklama: Konu hassasiyetle takip ediliyor
28.11.2019 19:21:59