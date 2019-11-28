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Kaçak istinat duvarının yıkımını engelleyemediler

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, yıkım kararı verilen kaçak istinat duvarı, bölge halkından bir grubun engelleme çalışmalarına rağmen iş makinesiyle yıkıldı.

28.11.2019 21:49 | Son Güncelleme: 28.11.2019 21:49Kaçak istinat duvarının yıkımını engelleyemediler

MUĞLA'nın ilçesinde, yıkım kararı verilen kaçak istinat duvarı, bölge halkından bir grubun engelleme çalışmalarına rağmen iş makinesiyle yıkıldı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Fethiye Beleyesi Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, bugün öğle saatlerinde Gökçeovacık Mahallesi'ne geldi. Ali Akman ve Selda Akman çiftinin arazisinde bulunan tarladaki toprak kaymasının engellenmesi için yapılan kaçak istinat duvarını yıkmak için harekete geçildi. Yıkımı engellemek isteyen, bu amaçla iş makinesini bölgeye sokmak istemeyen mahalle halkından 30 kişi, ekiplerin önüne geçti. ekiplerinin ikna çabalarının ardından yolu açan grup, iş makinesinin bölgeye girişine izin verdi. Bölge halkı, İdare Mahkemesi'ne yürütmenin durdurulması için başvuru yaptıklarını, sonucunun beklenmesini istedi. Yaklaşık 3 saat süren bekleyişe rağmen herhangi bir karar gelmeyince daha fazla beklemeyen ekipler tekrar harekete geçti. Bu sırada iş makinesinin önüne atlayan Selda Akman, bir süre direndi. Akman'ın zabıta ekipleri tarafından iş makinesinin önünden alınmasının ardından kaçak istinat duvarı yıkıldı. Ekipler dün de yıkım için bölgeye gitmiş ancak arazi sahiplerinin Fethiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri ile yaptıkları görüşme sonrası yapıların yıkımı 2 ay ek süre verilerek ertelenmişti. Erteleme kararının hangi gerekçeyle bozulduğu hakkında bilgi verilmedi.



Jandarma, Fethiye, Zabıta, Muğla, Güncel

Kaynak: DHA

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