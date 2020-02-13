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Kaçak kazı alanında 26 sikke bulundu

Adana'da kaçak kazı yapılan alanda, üzerinde kral tacı figürü bulunan 26 sikke ele geçirildi.

13.02.2020 14:58 | Son Güncelleme: 13.02.2020 15:00
'da kaçak kazı yapılan alanda, üzerinde kral tacı figürü bulunan 26 sikke ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde izinsiz kazı yapıldığı ihbarını üzerine çalışma başlattı.
Ekipler kazı alanında üzerinde kral tacı figürü bulunan 26 sikke ele geçirdi.
Polisi fark ederek kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.
Ele geçirilen sikkeler incelenmesi için Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.
Kaçak kazı alanında 26 sikke bulundu

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel

Kaynak: AA


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